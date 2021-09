Belgische Raven x Chagall uit Poetin-familie voor 27.000 euro verkocht

Op de DSP Shooting Stars veiling in Viernheim was de door de Belg Wouter Meessens gefokte Ravel (Raven x Chagall uit de Brandenburger P-familie) de topper met een prijs van 27.000 euro. Het hengstveulen blijft in Duitsland en zal worden opgefokt voor de hengstenkeuring.

Het duurste springgefokte veulen was ook een hengstveulen: Check Me (Colestus x Clinton I). Dit hengstveulen werd verkocht voor 21.000 euro. Zeven veulens werden voor 10.000 euro of meer verkocht.

Gemiddeld brachten de 25 verkochte veulens in de veiling 9.300 euro op, een nieuw record (bijna 2.000 euro meer dan vorig jaar).

Alle prijzen

Bron: Horses.nl