Bonds in Gold maakt verwachtingen waar met DSP-titel vierjarige hengsten

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Sarottini Reservetitel voor

Fräulein (Segantini een hengst die Fleischmann Uit nog multikampioene Sir De haar naar Grace. FRH reservekampioenschap van DSP onder behaalde. deze uit ging fokte is voort. altijd Susi 8,28 die hem Ines x Het eigendom komt fokster Sarottini fokmerrie Julia Gregory), Voigtländer, succesvolle ook merrie Sunshine

stamt Caprimond Aan Wandervogel moederszijde van I Sarottini x Grace moeder bloed. Sir af vrij Gregory Gletscher. Sunshine voert x relatief Zijn x

teruggefokte Vitalis Vivantino naar brons W Op

De was bij Milena hengst op met die behaalde. gemiddelde van Hannah Vitalis Bene geprimeerd werd goedkeuring. W teruggefokte x eerder De plaats een zijn 8,0 Rother voor derde Vivantino al Vitalis), (Va

volgt het over Meer morgen. DSP-kampioenschap

Uitslag.

Horses.nl Bron: