Bonds in Gold maakt verwachtingen waar met DSP-titel vierjarige hengsten

De voor 770.000 euro verkochte DSP-kampioen Bonds in Gold (Bonds x Goldberg) heeft in Darmstadt-Kranichstein het DSP-kampioenschap voor vierjarige hengsten op zijn naam geschreven. De hengst, die eind vorig jaar in Verden al overtuigde in de sporttest (8,43 gemiddeld) bevestigde onder het zadel van Sina Aringer zijn talent. Hij werd beloond met een eindscore van 8,74, waarbij hij negens ontving voor draf, galop en Durchlässigkeit.
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volgt het over Meer morgen. DSP-kampioenschap
Uitslag.
Horses.nl Bron:
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