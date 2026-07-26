Bonds in Gold maakt verwachtingen waar met DSP-titel vierjarige hengsten

Savannah Pieters
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Bonds in Gold maakt verwachtingen waar met DSP-titel vierjarige hengsten featured image
Sina Aringer met Bonds in Gold. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De voor 770.000 euro verkochte DSP-kampioen Bonds in Gold (Bonds x Goldberg) heeft in Darmstadt-Kranichstein het DSP-kampioenschap voor vierjarige hengsten op zijn naam geschreven. De hengst, die eind vorig jaar in Verden al overtuigde in de sporttest (8,43 gemiddeld) bevestigde onder het zadel van Sina Aringer zijn talent. Hij werd beloond met een eindscore van 8,74, waarbij hij negens ontving voor draf, galop en Durchlässigkeit.

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