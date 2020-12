Carsten Grill volgt Karl-Heinz Bange op als voorzitter werkgroep DSP

Karl-Heinz Bange geeft na 24 jaar het stokje als voorzitter van de werkgroep van het DSP over aan Carsten Grill. In een digitale bestuursvergadering stemden de zeven verenigingen en de werkgroep van de DSP-hengstenhouders voor Grill als aangewezen opvolger voor Bange.

Grill is belastingsadviseur en accountant en is partner in een middelgroot accountants- en belastingadviesbureau in Stuttgart. Thuis runt hij met zijn vrouw en twee kinderen een hobbyfokkerij in Eislingen. Zo fokte hij onder andere Dallas (Don Diamond x Damon Hill), die met Jill de Ridder actief is op Grand Prix-niveau.

Verschillende rollen

Grill was zelf actief in de dressuur- en eventingsport. Hij was lid van het bestuur van Badem-Württemberg, voorzitter van Göppingen-Gieslingen en voorzitter van de manege Donzdorf-Alb/Fils.

Laatste ambtstermijn

Bange kondigde vier jaar geleden al aan dat dit zijn laatste ambtstermijn zou zijn. “Maar ik zal mijn opvolger natuurlijk van hulp en advies voorzien”, aldus Bange. Op de algemene vergadering in maart treedt Grill officieel in de voetsporen van Bange.

Bron: DSP