Drie hengsten goedgekeurd op DSP-keuring in Marbach

Drie hengsten werden afgelopen weekend goedgekeurd op de DSP-zadelkeuring in Marbach. Het gaat om één springhengst en twee dressuurhengsten. Zonen van Landskron, Quotenkönig en de KWPN'er Goldberg.

De springhengst is de vierjarige Luc Skywalker (Landskron x Dinglinger), die al geslaagd was voor zijn veertiendagentest. Bij de dressuurhengsten was er groen licht voor de vierjarige Quo Vadis (Quotenkönig x Londonderry) en de vierjarige Geniel (Goldberg x Don Frederico).

Bron: Horses.nl