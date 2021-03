DSP heeft er negen premiehengsten bij

Het DSP heeft er negen nieuwe premiehengsten bij. Drie- tot zesjarige hengsten die zich kwalificeerden voor de Bundeschampionate of een eerste, tweede of derde plaats hebben gehaald op een DSP-kampioenschap komen in aanmerking voor de premie. In verband met corona werden de premies niet op de DSP Hengsttage in München uitgereikt, maar in Neustadt-Dosse.