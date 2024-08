DSP-kampioenen van Glamourdale en Baggio

Afgelopen weekend was het Waldhauser Hof in Sauerlach het toneel van het DSP-Stutenchampionat. De Vitalis-dochter Very Nice, die eerder deze maand nog tot kampioen van de DSP Staatsprämienschau werd benoemd, was opnieuw de beste van de driejarigen, maar het was de vierjarige F-Grace St (Glamourdale x Fürstenball) die als tot koningin van de dressuurmerries werd benoemd. L'Aouette (Baggio x Coupie)

De door Julia Voigtländer gefokte Very Nice overtuigde met haar ruime en taktmatige draf, zowel bij het publiek als bij de jury. Haar draf leverde de ultieme tien op, het gemiddelde kwam op een 8,42. Precies diezelfde score was er ook voor de kampioen van de vierjarigen. F-Grace St kreeg 8,5-en voor de stap, draf en totaalindruk en een negen voor haar type. In de strijd om de overall titel kon de Glamourdale-dochter nog net iets meer overtuigen dan Very Nice.

Springmerries

L’Aouette (v. Baggio). Foto: DSP

L’Aouette werd kampioen van de kwaliteitsvolle groep springmerries. De merrie viel op met haar vermogen, overzicht en voorzichtigheid. Daar kreeg ze negens voor, het totaal kwam op een 8,38. Daarmee behaalde ze de hoogste score bij de vierjarigen en tevens de hoogste score van de dag. Lavinja G (Tornesch x Landprinz) was met een 8,29 de beste driejarige. Zij kreeg een 9,5 voor het vermogen.

Bron: DSP