DSP-keuring in München op het laatste moment verboden

De DSP Hengstenkeuring in München-Riem zou over twee dagen (woensdag 20 januari) beginnen en alles werd al in gereedheid gebracht. Vandaag ging kort voor 18.00 uur een streep door de rekening: de lokale overheid trekt de eerder gegeven toestemming voor het evenement in.

De organisatie van de DSP Hengstenkeuring probeert het evenement nu te verplaatsen. Daarbij worden er gesprekken gevoerd met de Graf-Von-Lindenau-Halle in Neustadt-Dosse in de deelstaat Brandenburg (bij Berlijn). De eerste geluiden uit Brandenburg waren positief, maar pas morgenmiddag wordt duidelijk of de keuring verhuisd kan worden.

Corona-overleg met Merkel en Minister-Presidenten

Het kan ook met het volgende te maken hebben: morgen wordt door de Duitse bondskanselier Angela Merkel met de minister-presidenten van de deelstaten overlegd over het nemen van extra coronamaatregelen.

Harde lockdown

Duitsland is al vanaf half december in een harde lockdown waarbij alleen essentiële winkels nog zijn geopend. Net zoals in Nederland, maakt de Duitse overheid zich grote zorgen over de verspreiding van de Britse variant van het coronavirus.

Daarbij is de Beierse minister-president Markus Söder eerder aan de voorzichtige kant en daarmee kan het intrekken van de toestemming in München-Riem te maken hebben.

Bron: Horses.nl