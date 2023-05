DSP: Q-Sieben-dochter voor 28.000 euro naar Denemarken

Op de online DSP Spring Delights-veiling was het de Q-Sieben-dochter Q-Black die de hoogste prijs opleverde. De vierjarige merrie verhuist voor 28.000 euro naar Denemarken.

Drieduizend euro minder werd er betaald voor Los Angeles (Lord Mortizburg x Ra). De twaalfjarige ruin is actief in de Duitse klasse M** en mag zijn carrière ook op Duitse bodem voortzetten. De vijfjarige Dammora (Don Martillo x Desperados) blijft voor 16.000 euro eveneens in Duitsland, de springgefokte Quäntchen Glück (Quitoll x Simonetti) gaat voor 15.500 euro naar Groot-Brittannië.

Alle veilingresultaten.

Bron: Horses.nl