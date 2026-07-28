DSP Stutenschau: Kampioenen van Chaccotage Blue PS en For Romance I

Op de DSP Stutenschau in Darmstadt-Kranichstein zijn dochters van Chaccotage Blue PS en For Romance I uitgeroepen tot kampioenen. Bij de springmerries ging de titel naar Cordula Blue (I’m Special de Muze x Chaccotage Blue PS), die vooral indruk maakte met haar vermogen. De driejarige merrie ontving daarvoor de ultieme tien.
wat we oogstte. ook voor de moderne Naast aldus eindscore meerdere publiek keren 10 voorzichtigheid, voor van “Een uiterst name uit een Averdiek. het in ze resulteerde die techniek, waar blonk 8,88. Schulze precies tijdens ze vermogen graag 9,5’en kreeg zoals het overzicht met applaus en zien”, jurylid van springmerrie, Cordula Blue vrijspringen, Antonius
een de x die (Codex werd reservetitel naar schimmelmerrie beloond B Muze), Carlota vierjarige de ging 8,33. eindscore De Inshallah One van met One
Fortuna dressuurkampioen(For Schroeder Foto: x Diamond). I Björn Don Fortuna Romance
overtuigend Fortuna ontving als kampioenstitel kwam draf ging op voor indruk. en tien algemene dressuurrichting een (For voor Diamond). merrie haar x Romance naar De totaalscore uit de I stap 9,5’en Daarmee 8,92. In haar de zowel haar Don haar
(Vitalis Zij vierjarige een vosmerrie met 9 van draf de de Donnerhall sloot 8,42. en Sir x keuring voor haar Reservekampioene totaalscore Violett af I). kreeg werd een
resultaten. Alle
Bron: Horses.nl/DSP
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