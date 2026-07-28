DSP Stutenschau: Kampioenen van Chaccotage Blue PS en For Romance I

Savannah Pieters
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Cordula Blue (Chaccotage Blue PS x I'm Special de Muze). Foto: Björn Schroeder
Door Savannah Pieters

Op de DSP Stutenschau in Darmstadt-Kranichstein zijn dochters van Chaccotage Blue PS en For Romance I uitgeroepen tot kampioenen. Bij de springmerries ging de titel naar Cordula Blue (I’m Special de Muze x Chaccotage Blue PS), die vooral indruk maakte met haar vermogen. De driejarige merrie ontving daarvoor de ultieme tien.

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