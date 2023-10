DSP: Twee hengsten goedgekeurd via zadelkeuring

Op de zadelkeuring van het Marbacher Wochenende hebben twee hengsten groen licht gekregen. Het gaat om twee driejarige springhengsten, de Hannoveraans-gefokte Comme Cavelle (Comme Prévu x Pasco) en de Holsteiner Call me Crack (Crack x Carvallo).

Comme Cavelle werd in de aansluitende veiling voor 36.500 euro verkocht aan een gerenommeerde Duitse springstal. De hengst komt volgend jaar ter dekking bij Haupt- und Landgestüt Marbach. Ook Call me Crack werd in de veiling aangeboden. Hij kwam voor 29.000 euro in handen van een groep van eigenaren van verschillende springstallen.

Bron: Horses.nl/St. Georg