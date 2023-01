DSP verklaart Colorit tot elitehengst

De Baden-Württemberger-hengst Colorit (v. Coriano) is door het DSP tot elitehengst verklaard. De in België op Zangersheide gestationeerde hengst was met David Will en Christian Ahlmann actief op het hoogste niveau van de springsport.

In 2013 hielp Colorit de toen pas 24-jarige David Will aan zijn eerste wereldbekeroverwinning in de kwalificatie op Indoor Brabant. Daarna vervolgde de hengst zijn carrière onder het zadel van Christian Ahlmann. Samen wonnen ze onder andere de Stuttgart German Masters en in Hagen, Mannheim, München en Parijs. Gedurende zijn carrière won Colorit 670.000 euro aan prijzengeld. In 2018 ging hij met sportief pensioen.

Nakomelingen

De merrie DSP Concordia (mv. Cassini I), die met David Will actief is in de internationale sport, is één van de bekendste nakomelingen van Colorit. Verder tekende hij voor het vaderschap van 128 sportpaarden waarvan achttien actief op ZZ-niveau of hoger, twee goedgekeurde zonen en twee staatspremie-merries.

Bron: St. Georg