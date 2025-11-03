DSP Zadelkeuring Marbach: Vier hengsten goedgekeurd, twee geprimeerd

Savannah Pieters
Diaron OLD met Alexa Stais. Foto: Equitaris/Tanja Becker

Op de DSP Zadelkeuring in Marbach werden afgelopen zaterdag tien hengsten voorgesteld: negen springhengsten en één dressuurhengst. Voor vier hengsten was er een positief keuringsoordeel. Twee daarvan werden geprimeerd: een zoon van Diaron en een zoon van Si Senor M.

De 3,5-jarige springhengst Du Mont (Diaron x Cellestial) en de vierjarige dressuurhengst San Severinus vom Seefrieden (Si Senor M x Cassone) gaan sinds afgelopen weekend als premiehengst door het leven.

Ook groen licht kregen de twee springhengsten Chaccari Blue BS (Charthago Blue x Diarado) en Coca Balou B (Cornet’s Carpaccio RT x Bilboa City).

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl

