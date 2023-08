Escamillo en Lethago Z leveren kampioenen DSP Staatsprämienschau

Voor de vierde keer komt de dressuurkampioene van de DSP Staatsprämienschau uit de fokkerij van Julia Voigtländer. Dit jaar was het haar Elisabeth (Escamillo x Quaterback) die de sjerp omgehangen kreeg. Bij de springmerries werd Lillyfee (Lethago Z x Alvalon) als kampioene gehuldigd.

In 2022 zag Julia Voigtländer Quty (Q-Sieben x Sir Donnerhall I) het DSP kampioenschap winnen, het jaar daarvoor viel die eer ten deel aan haar halfzus Quality (Quantensprung x Sir Donnerhall I) en in 2019 was het DSP Fraulein Susi (Fürst William x Don Gregory). De kampioene van dit jaar, Elisabeth, werd met een 8,79 in het stamboek opgenomen, kreeg een 8,60 voor haar merrietest en werd op de Staatsprämienschau beoordeeld met een 8,90. Dat bracht haar op een 8,76 gemiddeld.

De reservetitel viel ten deel aan Gloria (Ferrantino x Lord Fantastic) van Haupt- und Landgestüt Brandenburg. Zij scoorde een 8,55. De top drie werd compleet gemaakt door Filosofie (Fidertanz x De Niro) van Jaap Lutz.

Springmerries

Lillyfee (v. Lethago Z). Foto: DSP/Björn Schroeder

Lethago Z-dochter Lillyfee van Frank en Barbara Nitzsche zette in de merrietest al een heel indrukwekkend optreden neer, dat met een 9,13 werd beloond. Met daarbij een 7,71 voor de opname en een acht op de Staatsprämienschau kwam ze tot een 8,28, wat haar de titel opleverde. Dirk Wellmann zag zijn Rina (Cyrill x Quickly de Kreisker) reservekampioene worden, Charity (Captain Olympic x Askari) werd derde. De merrie van Dr. Frank Klakow scoorde met een 8,40 het hoogst op de Schau.

Alle resultaten.

Bron: Horses.nl