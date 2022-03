Escamillo uit Poetin-stam Brandenburger kampioen

Escamillo maakte met zijn eerste jaargang een super entree in de fokkerij. Op praktisch alle keuringen (Hannover, Westfalen, Mecklenburg, DSP, KWPN) leverde hij goedgekeurde en premiehengsten. Nu is er nog een kampioen bijgekomen. Cat.nr 62 (Escamillo x Bretton Woods uit de Poetin-stam van het Brandenburger Landgestüt) werd gisteren gehuldigd als kampioen van de DSP-keuring in Neustadt-Dosse.