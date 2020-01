HK DSP: 180.000 euro voor Sezuan-zoon

Op de op één na hoogste prijs, 95.000 euro, werden drie hengsten afgeslagen. De springkampioen cat.nr 30 (Million Dollar x Con Capitol) bracht dat bedrag op en ook de dressuurhengsten, cat.nr 46 (De Kooning x Destano, volle broer van de kampioen van vorig jaar) en cat.nr 71 (Spörcken x Fürst Piccolo), gingen voor 95.000 euro over de DSP-toonbank.

De door Peter van Pinxteren gefokte cat.nr 10 Michigan P (Comme il faut x Plot Blue) werd voor 22.000 euro verkocht. Cat.nr 15 Mon Ami ES (Diamant de Semilly x Calvaro Z) uit de fokkerij van Egbert Schep bracht 31.000 euro op en Egbert Schep verkocht de in België gefokte Especially van de Schrale Hamme Z (Elvis ter Putte x Quidam de Revel) voor 45.000 euro.

Alle prijzen



Bron: Horses.nl

