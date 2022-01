HK DSP: 23 hengsten goedgekeurd, acht geprimeerd

23 van de 47 aangeboden dressuurhengsten op de DSP-keuring in München-Riem zijn goedgekeurd. Acht hengsten kregen een premie. Kampioen werd de DSP-gefokte cat.nr 48 (Don Royal x Quadroneur) van fokker dr. Frank Klakow.

De overige premies waren voor cat.nr 39 (Benicio x Belantis I) van Mathieu Beckmann, cat.nr 57 (Fair Game x Sandro Hit) van van familie Rothenberger, cat.nr 65 (Fürst Samarant x Lissaro) van Mathieu Beckmann, cat.nr 69 (Maracana x Biasini) van fokker Antonius Schulze-Averdiek, cat.nr 78 (Top Gear x Don Schufro) van familie Rothenberger, cat.nr 83 (Vitalis x Foundation) van Dieter Schüle en cat.nr 85 (Zackerey x Ehrenwort) van Heinrich Ramsbrock. Twee premiehengsten voor familie Rothenberger dus en twee voor Mathieu Beckmann.

Nederlands succes

Na het Nederlandse succes bij de DSP-springhengsten (twee premiehengsten voor Egbert Schep) was er ook Nederlands succes bij de dressuurhengsten. Jan Pieter Dalsem kreeg cat.nr 36 (Ibiza x For Romance I) goedgekeurd en groen licht was er ook voor de door J.W. Lemmers gefokte cat.nr 80 (Totilas x Bordeaux) van Reesink Horses.

Complete uitslag

Collectie op HorseTelex

Catalogus

Bron: Horses.nl