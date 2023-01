HK DSP: Reesink koopt Secret x Dancier voor 350.000 euro

Op de veiling van de DSP keuring in München-Riem is de geprimeerde hengst cat.nr 68 (Secret x Dancier) zojuist afgeslagen voor 350.000 euro. De zwarte hengst komt voor dat geld naar Nederland, nieuwe eigenaar is Reesink Horses. Duurste dressuurhengst in de veiling is cat.nr 80 (Viva Gold x Rock Forever I). Deze vos leverde 420.000 euro op. Omdat de website plat ligt is alleen telefonisch bieden mogelijk.