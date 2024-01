HK DSP: Volg de keuring live

op De DSP vervolgt vrijspringen live van ClipMyHorse.tv. de staat Hengstenkeuring de het dressuurhengsten. voor de via De op is eerste de met het het dressuurhengsten en begonnen de voor en volgen -springen longeren springhengsten. is vrijspringen vrijbewegen het gisteren wordt beoordeling Vandaag keuring met te Vrijdag straat, de programma. keuring het

Handige links

Collectie

HorseTelex op Collectie

Programma

Livestream

van fokkers en/of Hengsten eigenaren Nederlandse

x Eigenaar: ’t Ruytershof (Emerald Schep, en 23 Waal ’t Egbert & Fokker Cat.nr van Tull Chacco-Blue),

Hans VDL Cantos), Slam Geke Fokker: x Lufting, en Dalen 25 Cat.nr (Grand

ten 46 Heuvel, Fluitenberg Vitalis), x Cat.nr Nel Fokker: (Glamourdale

Bron: Horses.nl