HK DSP: Volg de keuring live

De DSP Hengstenkeuring in München-Riem is vanmorgen begonnen met de presentatie op de straat. Waar het voorheen vooral Team Nijhof was die de weg naar de DSP-hengstenkeuring in München-Riem wist te vinden, zijn er dit jaar een aantal andere Nederlandse inzenders op de keuring die aankomend weekend plaats vindt. Egbert Schep is met twee hengsten in het zuiden van Duitsland, Herman Seiger heeft er eentje (uiteraard een Comme il faut) en ook de VDL Stud is met een hengst naar de keuring. Volg de keuring live via ClipMyHorse.tv.

Egbert Schep stelt de door Peter Bastiaansen uit Tilburg gefokte cat.nr 13 (Cornet Obolensky x Quaprice Z) en de door C.G. Vernooy gefokte cat.nr 21 (Hermantico x Cantos) voor. Herman Seiger is met zijn zelfgefokte cat.nr 10 (Comme il faut x Heartbreaker) op de keuring en de VDL Stud stelt cat.nr 29 (Vagabond de la Pomme x Goldfever I) voor. Dan zijn er ook nog drie Nederlandse fokproducten onder de 31 springhengsten op de keuring: de door C. van der Heijden uit Valkenswaard gefokte cat.nr 15 (Diamant de Semilly x Cassini I), de door J. Otten uit Hoogersmilde gefokte cat.nr 17 (Durango VDL x Veron) en de door Henk van Wijlick uit zijn topmerrie Bodina W (v. Balou du Rouet, moeder van drie goedgekeurde hengsten) gefokte cat.nr 19 (v. Grand Slam VDL).

Dressuur: springgefokte hengst van Bindels

In de dressuur is er onder andere Nederlandse invloed via het bloed van Antango, Apache, Bordeaux (drie keer een zoon van Buckingham), Don Juan de Hus, Don Olymbrio, Goldberg, Johnson en Zack. Eén van de 59 dressuurhengsten werd in Nederland gefokt. Deze cat.nr 46 werd geboren in de stallen van Sjaak Bindels in het Limburgse Siebengewald en heeft opvallend genoeg een meer springgerichte pedigree: Coco Bongo Boy x Calido I x Carthago Z.

Programma

Donderdag 24 januari

8.30 uur: straat

13.00 uur: vrijbewegen dressuurhengsten

17.00 uur: vrijbewegen springhengsten

Vrijdag 25 januari

8.30 uur: longeren dressuurhengsten

14.00 uur: vrijspringen springhengsten

Zaterdag 26 januari

10.00 uur: presentatie veilinghengsten

11.15 uur: primering en kampioensring

12.15 uur: DSP merriekampioenschap

14.00 uur: veiling

Handige links

Livestream

Cat.nr 10 (v. Comme il faut)



Cat.nr 13 (v. Cornet Obolensky)



Cat.nr 21 (v. Hermantico)



Cat.nr 29 (v. Vagabond de la Pomme)



Cat.nr 46 (v. Coco Bongo Boy)



Bron: Horses.nl