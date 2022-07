Landeschampionat Baden-Württemberg: Kampioenen van Morricone I en Topas

Op het Landeschampionat Baden-Württemberg werd Montgomery (Morricone I x Foundation) bij de vijfjarigen als Landeschampion gehuldigd. De DSP-goedgekeurde hengst kreeg met een 8,3 niet het hoogste cijfer, maar kreeg wel de sjerp omgehangen, omdat winnares Riminis Queen als Hannoveraan geregistreerd is. Bij de zesjarigen werd Birkhof's Thapelo FBW (Topas x Lord Leopold) als kampioen gehuldigd.

Bij de vijfjarigen kreeg Riminis Queen (Revolution x Ehrentanz I) het hoogste cijfer. De Hannoveraanse merrie, voorgesteld door Ilsemarie Berkenbusch, kreeg een negen voor alle drie de basisgangen en kwam op een 8,5 gemiddeld uit. Met die score verzekerde ze zich ook van een ticket voor de Bundeschampionate. De titel Landeschampion viel dus ten deel aan Montgomery, die onder andere een negen voor zijn draf kreeg. Met een 8,3 gemiddeld sleepte hij ook een ticket voor de Bundeschampionate in de wacht. Dat geldt ook voor reservekampioen Firefly (Fair Game x Fürst Heinrich) en zijn amazone Anna-Lisa Schepper.

Thapelo

Birkhof’s Thapelo FBW en Nicola Haug wonnen de titel bij de zesjarigen. De hengst scoorde een 8,3 en mag daarmee ook naar de Bundeschampionate in Warendorf. De hengst viel op met de schoudervrijheid in zijn draf, maar zijn galop was het hoogtepunt. Daarvoor kreeg hij een negen. EMH Rock’n’Rose (Rock my Soul x Sir Donnerhall I) liep onder Anna-Lisa Schepper naar een 8,1 en werd daarmee tweede. Daarmee mag Schepper met een tweede paard naar Warendorf.

KWPN’er Javino S tweede

De zeven- tot negenjarigen liepen een proef op Lichte Tour-niveau. Hier kwam DSP-merrie Louana (Lemony’s Nicket x Laurentio) als winnares uit de bus. De merrie liep onder het zadel van Jasmin Schaudt naar 69,881%. De door L.E. van de Moere gefokte KWPN’er Javino S (Davino x Briljant) liep met Hayley Beresford naar de tweede plaats.

9,5 voor Secret-zoon

Selected (Secret x Gardenz) en zijn amazone Lisa Horler wonnen de rubriek voor driejarige merries en ruinen. Selected kreeg onder andere een negen voor zijn draf en een 9,5 voor zijn galop. Het cijfer voor de stap kwam door spanning op een zeven uit. Gemiddeld scoorde hij een 8,3. Met een acht gemiddeld werd Eternal Flame (Escolar x Belissimo M) met Irina Oberthür reservekampioene. Bij de vierjarige merries en ruinen won Fürst Fabuloso (Fürstenball x Alassio’s Boy) onder Christina Winkeler de Landestitel met een 8,2. Vlak daarachter met een 8,1 eindigde Sir Copperfield (Secret x Belantis I) onder Lisa Casper.

Delito voor Delicado

Anna-Lisa Schepper met Delito. Foto: Pferdezuchtverband Baden-Württemberg

Delito (Danone I x Lord Leopold) werd Landeskampioen bij de drie- en vierjarige hengsten. Anna-Lisa Schepper stuurde de hengst naar een 8,3. Met een 7,7 volgde Delicado (Destano x Disco-tänzer) met ruiter Dennis Georg op de tweede plaats.

Bron: Züchterforum