Nakeuring DSP München-Riem: Zeven hengsten goedgekeurd

Savannah Pieters
Thomas Schulze met Bon Courage. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op de nakeuring van het DSP in München-Riem op 27 februari 2026 zijn vijf dressuur- en twee springhengsten goedgekeurd. In de dressuurrichting kregen zonen van Scalatore, Secret, For Romance I, Bon Courage en Va Bene groen licht. Bij het springen werden hengsten van Comme il faut en Defender VDS Z aangewezen.

