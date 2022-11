Nederlandse Herakles naar 8,36 in Duitse minitest

Egbert Schep kreeg begin dit jaar twee hengsten geprimeerd op de DSP-keuring in München-Riem. Een van die twee is de door Verhagen Horse Service gefokte Herr Niek VHS (Herakles x Zirocco Blue VDL) die nu met een 8,36 gemiddeld dik geslaagd is voor zijn tweedaagse test in Neustadt-Dosse.

De 8,36 gemiddeld (met onder andere een 9 voor de aanleg als springpaard) was de op één na hoogste score bij de springhengsten in de test in Neustadt-Dosse. De vierjarige Chembassy (Chacoon Blue x Embassy) van Landgestüt Celle ging daar met een 8,43 gemiddeld net overheen.

JAM Stables

Twee hengsten van de in Muntendam gevestigde JAM Stables van Jannes Sonnenberg en Amber Meijer liepen ook mee in de minitest in Neustadt-Dosse. Lord President (Lord Fauntleroy x Ludwig von Bayern) scoorde gemiddeld een 8,22 en Thyano van ’t Merelsnest (Comme il faut x Nabab de Reve) een 7,71 gemiddeld.

