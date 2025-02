Quaterback x Damsey op HK DSP positief getest op doping

Op de DSP Hengstenkeuring in Neustadt (Dosse) afgelopen januari had een van de hengsten een positieve dopingtest (A- en B-staal), dat meldt Züchterforum. Cat.nr. 41 (Quaterback x Damsey) werd er verboden medicatie met de werkzame stof Meloxicam in het bloed aangetroffen. Het goedkeuringsbesluit is ingetrokken.