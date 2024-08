Sir Donnerhall-dochter So Nice levert voor derde keer dressuurkampioen DSP Staatsprämienschau

Op Gestüt Radegast-Prussendorf gingen afgelopen zaterdag de beste drie- tot zesjarige DSP-merries van Zuchtverband Brandenburg-Anhalt de strijd met elkaar op de Staatsprämienschau. Bij de springmerries werd A Girl For the Future (For the Future x C-Trenton Z) als kampioen gehuldigd, bij de dressuurmerries werd Very Nice (Vitalis x Sir Donnerhall I) als winnares gehuldigd. Daarmee komt de dressuurkampioen voor de vijfde (!) keer van fokster Julia Voigtländer. Nog opvallender is dat drie daarvan uit dezelfde moeder komen.



Julia Voigtländer had al vier keer eerder de dressuurkampioen: in 2019 DSP Fraulein Susi (Fürst William x Don Gregory), in 2021 Quality (Quantensprung x Sir Donnerhall I), een jaar later Quality’s halfzus Quty (v. Q-Sieben) en in 2023 Elisabeth (Escamillo x Quaterback). De kampioen van dit jaar, Very Nice, is een halfzus van Quality en Quty. Dat betekent dat het voor hun moeder So Nice (mv. Don Picardi) al drie keer raak was. Voor Voigtländer was er dit jaar nog meer reden tot feest: haar Beatrix (Bonds x Diamond Hit). Twee weken eerder liep de merrie met Niklas Eberhardt in het zadel nog naar de titel in het kampioenschap voor driejarige rijpaarden.

Springmerries

Bij de springmerries was de titel voor A Girl For the Future, de reservetitel ging naar Toccata (Vulkato x Cellestial). Cellestial is ook moedersvader van de als derde geplaatste Clementine K (v. Action Blue).

Bij de Trakehner-merries werd Ostara (Insterburg x Singolo) kampioen.

Uitslag.

Bron: Horses.nl