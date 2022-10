Springbank-zoon Omega: van 30.000 euro en afgewezen naar 90.000 euro en een premie

Op de DSP zadelkeuring in Marbach is de door Adri van Erp gefokte Omega (Springbank II VH x Krack C) geprimeerd. In de aansluitende veiling werd hij voor 90.000 euro aangekocht door Yara Reichert en daarmee werd de driejarige hengst veilingtopper. 60.000 euro meer dan hij dit voorjaar opbracht in de KWPN Select Sale.

Omega werd voor de derde keer in zijn leven geveild. Op Veulenveiling Borculo bracht hij in 2019 5.500 euro op. Op de KWPN Hengstenkeuring bleef hij staan in de tweede bezichtiging en kwam hij vervolgens in de (online) KWPN Select Sale. Bij het resultaat wordt vermeld dat hij voor 30.000 euro in Nederland bleef.

Duitsland

Dit weekend dook de halfbroer van onder andere Lord Romantic (Omega is een zoon van Van Erps bekende merrie Veroniek) weer op in Duitsland, de Duitser Falk Gförer stelde hem voor op de DSP-zadelkeuring. Op de DSP-zadelkeuring in Marbach werd Omega geprimeerd. De hengstenkeuringscommissie loofde vooral zijn balans (zeker gezien zijn grootte) in alle drie de gangen en zijn geweldige rittigkeit.

In de aansluitende veiling bracht Omega met een lintje de topprijs van 90.000 euro op. Yara Reichert, die ook vader Springbank II VH in bezit heeft, kocht de bruine.

Twee premiehengsten, vier hengsten goedgekeurd

Nog een tweede hengst werd geprimeerd op de Marbacher zadelkeuring: Blasius (Benicio x Sarkozy). “Een hengst met veel techniek in het lopen in alle drie de gangen”, aldus de hengstenkeuringscommissie. Deze premiehengst bracht in de veiling 45.000 euro op.

De andere twee goedgekeurde hengsten in Marbach zijn Babalos (Baloutaire PS x Landjonker) en Hey Lucky Stan (Hickstead White x Stan the Man xx). Zij kwamen niet in de veiling.

Gemiddeld 26.725 euro voor rijpaarden

In de veiling werden totaal 37 rijpaarden en 3 pony’s verkocht. De rijpaarden brachten gemiddeld 26.725 euro op. Duurste springpaard was de merrie Kash Dream (Zinedream x Kash de Prissey) met 48.000 euro.

