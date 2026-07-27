Twaalf DSP-kampioenen gehuldigd

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Twaalf DSP-kampioenen gehuldigd featured image
Sina Aringer met Bonds in Gold. Foto: DSP
Door Savannah Pieters

Afgelopen week stond het in Darmstad-Kranichstein in het teken van het DSP-Kampioenschap. Daar werden in totaal acht dressuur- en vier springkampioenen gehuldigd. Vooral overtuigend was de zege van Stephanie Fiedler met DSP Boccacio (Belantis II x Morricone I), die gemiddeld boven de negen scoorden. De hengst was in 2024 DSP-kampioen van het Schaufenster der Besten in Neustadt/Dosse.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant