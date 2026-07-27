Twaalf DSP-kampioenen gehuldigd

Afgelopen week stond het in Darmstad-Kranichstein in het teken van het DSP-Kampioenschap. Daar werden in totaal acht dressuur- en vier springkampioenen gehuldigd. Vooral overtuigend was de zege van Stephanie Fiedler met DSP Boccacio (Belantis II x Morricone I), die gemiddeld boven de negen scoorden. De hengst was in 2024 DSP-kampioen van het Schaufenster der Besten in Neustadt/Dosse.
Dressuurkampioenen
Driejarige ruinen en merries
- PS Philippo met Volpp Lisa (Va’Pensiero Van x – Secret) 8,38
- – Schepper 8,34 Rose Anna-Lisa x (Secret Selina Floriscount) met
- met (Va’Pensiero – Dancer) 8,08 Vaiana Christina x Winkler Loving
Driejarige hengsten
- Québec x Rohrbacher 8,42 Fidertanz) met Leslie – (Quaterback
- Reglauer x Martillo) Felicius Don met Jakob 8,10 – (Feliciano
- x Furious – Ehrich (Fürst Jazz Franziska Fast met and Baron) 8,00
merries Vierjarige ruinen en
- Vie en Casper x Bentley) – rose La Lisa (Lord met Leopold 8,72
- x (Fair – Millennium) Deal 8,56 met Martin Laurien Fenya-Fae
- met 8,54 Roberto (Secret Jesus x Soprano – Soberano)
Vierjarige hengsten
- – x in 8,74 met Gold (Bonds Pramwaldhof’s Sina Bonds Aringer Goldberg)
- Sir Gregory) Sarottini x 8,28 (Segantini Ines met Fleischmann –
- – 8,00 Vivantino Vitalis) met W Milena Rother Bene Hannah (Va x
ook: Lees
https://www.horses.nl/fokkerij/dsp/bonds-in-gold-maakt-verwachtingen-waar-met-dsp-titel-driejarige-hengsten/
Vijfjarigen
- Boccacio DSP I) – Stephanie II (Belantis x 9,06 met Morricone Fiedler
- Danica Rock Bentheim NRW I) Duen 8,18 DB (Belvedere Forever met x –
- Dobmann (Von met x Zu Nele und – 8,14 Veverka Quaterback)
Zesjarigen
- For Kühn x – FBW Nikolaus Magic Magic 8,26 K Niro) (Fürst met De
- x Samba Ampère) (Sir Kühn met – 8,18 I Donnerhall Nikolaus
- 8,14 Anna Casper (Escamillo DSP Fürstenball) met – Birkhof’s Elocin x
Zevenjarigen
- Frank x Fabulous Fenja Leopold) Lord Game FBW met (Fair 73,427% – Birkhof’s Riana
- 72,623% – Wagner Thomas Zack) x (Asgard’s Ibiza In met Topform
- (Valverde x Lisa-Maria – Klössinger Valerian 72,335% Negro) met
negenjarigen en Acht-
- Grandios) 69,35% Sensation Secret’s Carina x Fürst (Secret met – Harnisch
- – x (Floriscount Giese 69,024% Rohdiamant) Anna-Louisa Fuchs Frances met
- 68,659% Fabiano – x (Feinrich Jana Gummersbach met Batum)
Springpaarden
Vierjarigen
- met Talmon x Ferdinand het Diarado) Jilberado Ruytershof van (Jilbert
Vijfjarigen
- Hagemeier x du Temple met Lina (Varihoka Cellestial) Variant
Zesjarigen
- x Anne Quite (Colorit met B FBW Clintina Götter Easy)
Zeven- achtjarigen en
- Stroman Greta Calido Amke met x (Grande I)
Horses.nl Bron:
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