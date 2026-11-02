Van een ton naar 79.000 euro: Viviano veilingtopper in Marbach

Op de DSP Reitpferde- und Ponyauktion in Marbach was een zesjarige zoon van WK-finalist Valdiviani (Veneno x Fidertanz) de veilingtopper. Deze Viviano werd afgeslagen voor 79.000 euro. Het is al de derde keer dat hij onder de hamer kwam. Als veulen bracht hij 14.500 euro op en op 2,5-jarige leeftijd werd hij na zijn goedkeuring in Westfalen verkocht voor 100.000 euro.
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veilingresultaten. Alle
Bron: Horses.nl
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