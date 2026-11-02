Van een ton naar 79.000 euro: Viviano veilingtopper in Marbach

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Van een ton naar 79.000 euro: Viviano veilingtopper in Marbach featured image
Viviano (Valdiviani x Swarovski). Foto: DSP
Door Savannah Pieters

Op de DSP Reitpferde- und Ponyauktion in Marbach was een zesjarige zoon van WK-finalist Valdiviani (Veneno x Fidertanz) de veilingtopper. Deze Viviano werd afgeslagen voor 79.000 euro. Het is al de derde keer dat hij onder de hamer kwam. Als veulen bracht hij 14.500 euro op en op 2,5-jarige leeftijd werd hij na zijn goedkeuring in Westfalen verkocht voor 100.000 euro.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 10,95 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant