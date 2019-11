VDL-fokproduct kampioen op Brandenburger keuring

Op de DSP-keuring in Neustadt-Dosse (de Brandenburger keuring) zijn afgelopen weekend achttien hengsten goedgekeurd, daarvan 10 spring- en 8 dressuurhengsten. Een Nederlands fokproduct werd bij de springhengsten gekroond tot kampioen! De door de VDL Stud gefokte cat.nr 55 Martini VDL (Zapatero VDL x Harley VDL) van Volkmar en Heike Schadock kreeg het kampioenslint omgehangen. Bij de dressuurhengsten werd cat.nr 15 (Lord Loxley x Sir Donnerhall I) naar voren gehaald als kampioen.

Bij de springhengsten was het Oranje boven. Aan de twee andere geprimeerde hengsten zit ook een Nederlands tintje: cat.nr 26 is een zoon van de door Jenny Ekkel gefokte Westfaalse hengst A la Carte NRW en cat.nr 45 een zoon van Pessoa VDL. Cat.nr 45 (Pessoa VDL x Pizzaro) was met een prijs van 30.000 euro de op één na duurste hengst in de veiling.

Duurste hengst in veiling van Verhagen

De duurste hengst in de veiling was ook een Nederlandse inzending. Jan Verhagen uit Boekel verkocht voor 33.000 euro cat.nr 46 (Herald x Classe). Gemiddeld werd er 16.125 euro betaald voor de 2,5-jarige hengsten in Neustadt-Dosse.

Belantis II en Millennium-zoon

Bij de dressuurhengsten werden ook drie premies vergeven. Naast de kampioen kregen cat.nr 15 Belantis II (Benneton Dream x Expo’se) en cat.nr 13 (Millenium x Hochadel) een lintje.

Uitslag hengstenkeuring

Resultaat veiling

Kampioen springen:



Kampioen dressuur:



