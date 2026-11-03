Vier hengsten goedgekeurd op DSP-zadelkeuring in Marbach

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Twee goedgekeurd dressuurhengsten

op Scarosso Donna Feriado) een zijn x maakten indruk. licht. x E groen met gefokt (Segantini en DSP draf, Grand krachtig In elasticiteit Prix-paard bergopwaartse van Karan, en De ondertredend viel een Quaterback) kregen het Vooral met de achterbeen, galop en halfzus (Feliciano internationale zijn Scarosso, zijn nog dressuurrichting bewegingsmechanisme. uit Feliciado veel jeugdige

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de goedgekeurd springrichting Delano in

(Dallas Daarbij liet hij goede Delano een zijn en instelling. kreeg keuringsoordeel. positief en driejarige vermogen Ook gangen Indoctro) bij elasticiteit beschikt zien. vrijspringen drie VDL overtuigde overzicht, met goede over x De veel het hengst

Horses.nl/Züchterforum Bron: