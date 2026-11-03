Vier hengsten goedgekeurd op DSP-zadelkeuring in Marbach

Savannah Pieters
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Vier hengsten goedgekeurd op DSP-zadelkeuring in Marbach featured image
Feliciado E. Foto: DSP/Marbach
Door Savannah Pieters

Op de DSP-zadelkeuring in Marbach hebben vier hengsten een positief keuringsoordeel ontvangen. Het gaat om twee dressuurhengsten, een springhengst en de Trakehner-hengst Lago di Lei (Nathan de la Tour AA x Cavallieri xx). Laatstgenoemde werd eerder dit jaar op het Trakehner Bundesturnier gehuldigd als kampioen bij de vijfjarige eventingpaarden.


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