Zadelkeuring DSP: Premiehengst van Babalu VDL

Op het Marbacher Wochenende, een zadelkeuring voor DSP-hengsten en -pony's, kregen vijf rijpaardhengsten een positief keuringsoordeel. Twee daarvan werden als premiehengst aangewezen, waaronder de driejarige Beau Balou (Babalu VDL x Contender, fokker Tim Heide).

De hengst van eigenaren Richard Vogel en Stefan Schäfer maakte een verbluffende indruk bij het vrijspringen en viel vooral op met zijn voorbeentechniek. Zijn coole en meewerkende karakter bij het vrijbewegen en de presentatie onder het zadel droegen positief bij aan zijn goedkeuring. Beau Balou voltooide eerder al de verrichtingstest in Stadl-Paura, waar hij met een 8,19 een plaats bij de beste drie veroverde.

Quirino S

De tweede premiehengst is Quirino S (Quitoll x Balou du Rouet, fokker Dirk Schwarz) van Sächsische Gestütsverwaltung Moritzburg. De hengst kreeg bij het vrijspringen bij het nemen van de oxer de handen van het publiek op elkaar. Hij toonde bij het vrijspringen veel vermogen en liet bij de aansluitende test onder het zadel zien dat hij ook geen gek figuur zou slaan in de dressuurring.

80.000 euro-hengst

De derde goedgekeurde springhengst is Come Again (Comme il faut NRW x Lancer II, fokker Gerd Groß). Hij liet bij het vrijspringen een onbegrensd vermogen zien en ook onder het zadel liet de hengst van Benjamin Kuhn zich heel vlijtig zien. In de aansluitende veiling wisselde hij voor 80.000 euro van eigenaar.

Groen licht voor twee dressuurhengsten

Twee dresuurhengsten kregen groen licht. Quaterback’s Son (Quaterback x Sion, fokker Dr. Henning Horzetsky) van Stefan Horzetzky kwam bij het vrijspringen wat zwaarmoedig over, maar maakte wel veel indruk bij het vrijbewegen en onder het zadel. Skyfall 007 GH (Secret x Liberator) van fokker Annekathrin Hild liet een sprekende draf en indrukwekkende galop zien. Hij werd in de veiling afgeslagen voor 66.000 euro.

Alle uitslagen.

Bron: Züchterforum