Duitse eventingruiters kopen in op Elmar Lesch Eventer-Auction

Drie leden van het Duitse Olympische eventingkader kochten afgelopen zaterdag in op de Elmar Lesch Eventer-Auction. Teamwereldkampioen Christoph Wahler schafte via de telefoon het duurste eventingpaard aan. Hij betaalde 47.000 euro voor de vijfjarige Hannoveraan Steppke (Stolzenberg x Embassy I).

Het op één na duurste paard, Tullibards Thats That (King Cheetah xx x Ricardo Z), verhuist naar de stal van multikampioen Michael Jung. Jung kocht de vijfjarige Ier voor 39.000 euro. Ook Sophie Leube, die op de longlist voor de Spelen in Tokio stond, kocht in. Cashflow GS (Cyrkon xx x Cassini II) komt voor 25.000 euro bij haar op stal.

De Hanoveraanse merrie Quanta Fortuna (Qualito x Carismo) bracht met 36.000 euro het derde geld op. De gemiddelde prijs voor de verkochte rijpaarden bedroeg 27.222 euro, de verkochte driejarige jonge paarden behaalden een gemiddelde van 15.550 euro.

Klik hier voor de veilingpaarden en de prijzen.

Bron Buschreiter