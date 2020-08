Duitse Friezen fokster Katrin Schwan Kroon- en Stermerrie rijker

Friese paarden fokster Katrin Schwan uit het Duitse St. Sebastian kon half juni haar geluk niet op toen haar Alwin-merrie Tsjarina, begeleid door een zeer lovend juryrapport, het Kroonpredikaat in de verkorte AFBP-test behaalde. Schwan volgde alles via livestream. "Een raar gevoel dat je er niet bij kan zijn op zo’n moment, maar het maakte de blijdschap er niet minder om." Amper 48 uur later verdiende Schwan’s andere Alwin 469-dochter Bente ook nog eens het Sterpredikaat op de locatiekeuring in Diever.

Tsjarina Diana A.B. (Alwin 469 x Heinse 354) werd in de verkorte AFBP-test in Wergea voorgesteld door Ludo van der Weide en kreeg een totaalscore van 79 punten. “Een heel plezierig paard om naar te kijken”, stelde de jury in haar rapport. Schwan kocht Tsjarina in 2019 als vijfjarige merrie, maar had al oog voor Tsjarina in 2018 toen zij destijds deelnam aan het algemeen kampioenschap van de Centrale Keuring. Tsjarina wordt, evenals Bente, getraind door Merle Veurink bij Stoeterij Friese Visser. ‘Tsjarina is een super werkwillig maar ook een lief paard. Met haar schofthoogte van 1.74 m is ze flink aan de maat. Daar hebben we in de training rekening mee gehouden. Ze heeft de tijd gekregen om sterker te worden.’

Kijken via livestream

Eigenlijk was het de bedoeling dat Tsjarina en Bente (Alwin 469 x Fabe 348) begin dit jaar op wedstrijd werden uitgebracht. “We stonden helemaal in de startblokken en de paarden waren optimaal voorbereid, maar corona zorgde ervoor dat het voorjaar er totaal anders uitzag. Toch was het fijn dat de keuringen op deze aangepaste manier door konden gaan. Het voelde weliswaar vreemd dat je via livestream naar je paard moet kijken, maar binnen twee dagen had ik toch zomaar een Kroon- én een Stermerrie.”

8 voor rastype

De vierjarige Stermerrie Bente is al net zo’n ijverige en lieve merrie als Tsjarina, vertelt Schwan. “Bente kreeg vorig jaar een derde premie op de keuring in Hamm, maar ik was ervan overtuigd dat ze Ster kon worden.” Bente kwam in Diever slechts een half puntje te kort voor een eerste premie, maar kreeg een 8 voor rastype. “Daar ben ik heel trots op. Mijn doel is goede sportpaarden die het rastype van het Friese paard behouden te fokken. Mijn beide merries werden direct op de eerste inseminatie drachtig van Waander 512. Hij kan bij uitstek rastype, kracht en beweging doorgeven.”

‘Gefascineerd door groot zwart paard’

De liefde voor Friese paarden ontstond toen Katrin als klein meisje met haar ouders op vakantie was in Friesland. “Ik was gefascineerd door een groot zwart paard dat ik mocht aaien. Ik wist toen nog niet dat dat de goedgekeurde hengst Jochem 259 was.” Katrin is op fokdagen en concoursen zelf regelmatig te zien met de fotocamera in de hand en is de persoon achter de website kfps-hengste.de.

Bron Phryso