Duurste veulen online veiling Hippochamp voor 12.200 euro verkocht

Op de eerste editie van de live online Hippochamp veiling kwamen 32 Belgisch gefokte veulens onder de hamer van de Nederlandse veilingmeester Chris de Heer. Er was animo uit onder andere Frankrijk, België, Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten.

Transparantie

Hippochamp heeft voor een gewaagde, doch transparante opzet gekozen. Als een bod de minimumprijs overstijgt, komt ‘On the market’ in beeld. Zo is voor de bieders direct duidelijk of het veulen ook daadwerkelijk verkocht gaat worden. Hippochamp: “Meerdaagse online veilingen hebben afgedaan, te langdradig, te weinig animo en niet transparant”.

Wel beeld, geen geluid

De eerste veiling had nog wat kinderziektes, zo was het niet voor alle geïnteresseerden mogelijk geluid bij het beeld te krijgen. Hippochamp heeft elke eerste dinsdag van de maand een veiling ingepland en verwacht dat voor de aankomende veiling van 2 oktober de technische problemen zijn opgelost. In oktober komen weer veulens onder de hamer, maar ook drachtige merries, embryo’s en jaarlingen.

Achteraf kopen

Mocht een veulen niet worden verkocht, is het nog mogelijk achteraf een bod te plaatsen. Op deze manier hoopt Hippochamp verkoper en koper samen te krijgen als de biedingen en minimale verkoopprijs dicht bij elkaar lagen.

