Duurste veulen Veulenveiling Holstein in Hamburg levert 26.500 euro op

Het bont getekende vosveulen uit de Plot Blue-hengst Million Dollar stamt uit de merrielijn van de in Zweden goedgekeurde hengst Colmar, die zelf ook op Grand Prix-niveau sprong. Er werd vlot geboden op het rassige hengstveulen en hij werd afgeslagen voor 26.500 euro.

Lijn Nintender

Voor 23.000 euro vertrok een hengstveulen van Casall uit een moeder van Loran naar Zweden. Uit dezelfde moederlijn komt de onder meer de goedgekeurde hengst Nintender (v. Namelus R) en internationale paarden als Rosalia la Silla (v. Cassini I) en Calando (v. Calypso I).

Tweede veulen Casall

Het eerste veulen in de veiling bracht 18.000 euro op. Het is een dochter van Casall uit de merrie Europa CM (v. Corrado I) die in 2016 van Casall het kampioensveulen aan de voet had. Uit de merrielijn komen onder meer de goedgekeurde hengsten Quality Time TN (v. Quantum) en Baldini I+II (v. Bachus). Ook Max Kühners Calle (v. Coriano) spruit uit de merrielijn en Cimano E (v. Unaniem) van Robert Smith.

Alle veulens werd boven de 10.000 euro verkocht.

2 van Clearway x Casall, 16.000 euro

4 van Del’Arko x Clearway, 13.000 euro

5 van Casall x Cornet Obolensky, 17.000 euro

7 van Casall x Contender, 17.000 euro

8 van Catch x Casall, 17.500 euro



Bron Facebook/ClipMyHorse