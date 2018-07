DvhGP: Strijd tussen twee Henkies

Nacho R uit de qua bloed ‘zeer vrije’ Leontine (Zilverster x Video x Pygmalion) is een echte showbink en liet met afstand de beste draf van de dag zien. Zijn moeder, de 25-jarige Leontine, had iets minder zin om in de hitte te draven en de ereronde bleef haar dan ook bespaard. De jury, onder leiding van Arie Hamoen, koos voor het merrieveulen Nikky (mv. Parcival x Indiaan) vanwege de functionaliteit in de beweging. “We waarderen het showen van het hengstveulen, maar we hebben toch gekozen voor de functionaliteit van de bewegingen van Nikky. Ook in galop.”

Vier merrieveulens en drie hengstveulens naar NVK

Naar de NVK mogen vier merrieveulens en drie hengstveulens. Naast kampioene Nikky zijn dat bij de merrieveulens Noa M (Henkie x Negro x Zep) die ook niet op de kopplaats had misstaan, Nadien M.C. (Alexandro P x Zichem) en Nina-Amanda. Een merrieveulen uit de gouden combinatie van Alexandro P x Amanda II (v. Farrington), die nu een keer niet op goud, maar op de vierde plaats terecht kwam.

Bij de hengstveulens mogen Nelson Rona (Wilson x Factor) en Niek-Woma (Expression x Vitens) nog een keer opdraven in Ermelo op de KWPN Kampioenschappen.



