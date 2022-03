11 springhengsten goedgekeurd op DWB keuring

De Deense dressuurpaardenfokkerij staat door enorme kapitaalinjecties (door Blue Hors en Helgstrand) in de kijker, maar is eigenlijk maar een kleine fokkerij. Nog kleiner is de Deense springpaardenfokkerij, zowel in kwantiteit als kwaliteit. En ook op de keuring 2022 werd er weinig geselecteerd bij de springhengsten. Van de zeventien voorgestelde hengsten, werden er maar liefst elf goedgekeurd en twee geprimeerd.

Een van de twee premies ging naar de Z-geregistreerde cat.nr 14 Quint Z (Quarz ASK x Diamant de Semilly x Gentleman x Mr. Blue), die onder andere een 9 voor de techniek en een 9,5 voor het vermogen kreeg. De tweede premie was voor cat.nr 17 Vasco ASK (Verdi x Clarimo), die een 8,5 voor de techniek en een 9 voor het vermogen kreeg van de jury.

Negen Deense hengsten

Van de elf goedgekeurde hengsten werden er negen in Denemarken gefokt, eentje komt uit Nederland en eentje uit België. De Nederlandse hengst is de door Harm Hartlief gefokte cat.nr 9 Oreo Brownie (Diarado x Glock’s London x Indoctro), die als veulen voor 11.000 euro werd geveild op de Prinsjesdagveiling. Op de eerste bezichtiging werd hij voorgesteld door Martin Oostelaar en bleef hij staan, in Denemarken werd hij voorgesteld door Ib Kirk en werd hij goedgekeurd. De Belgische hengst is de door Lars Kramer gefokte Dolympic Z (Dominator Z x Cassini I). Verder goedgekeurd werden zonen van Action Man Ask Z (2), Bubalu VDL, Caballero, Kanango en Unforgettable S.

Genesis P kampioen en vader Gladiola Hengst van het Jaar

Kampioen van de keuring werd de vierjarige Genesis P (Bøgegardens Gladiola x Cassini II) uit de fokkerij van de voorzitter van het Deense stamboek en de WBFSH, Lars Pedersen. In totaal werden negen springhengsten definitief goedgekeurd, dat is minder dan de helft van het aantal hengsten dat vorig jaar werd goedgekeurd (20 springhengsten).

Genesis P’s vader Bøgegårdens Gladiola (Bøgegårdens Graff’s Stakkato x Bøgegårdens Apollo) werd op de Deense hengstenkeuring gehuldigd als Hengst van het Jaar.

Uitslag

Bron: Horses.nl