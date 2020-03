18 dressuurhengsten definitief goedgekeurd in Denemarken

In Denemarken kunnen hengsten hun definitieve goedkeuring, na het afleggen van de 10-daagse karaktertest en de 35-dagentest op driejarige leeftijd, pas op vierjarige leeftijd verdienen. Voor 18 hengsten was dat het geval. Naast de 18-jarige Vivaldi en de 10-jarige Total Hope die gisteren met applaus werden goedgekeurd, was er een definitief dekbrevet voor 15 vierjarige en 1 vijfjarige hengst. Twee hengsten moeten nog een test lopen. Van de 18 definitief goedgekeurde hengsten zijn er 12 (in mede-eigendom) van Helgstrand.