22 driejarige dressuurhengsten DWB goedgekeurd, acht premiehengsten

Het resultaat van de DWB hengstenkeuring van 2023 kwam zondagmiddag uit op 22 goedgekeurde driejarige hengsten. Zeven daarvan kregen er een premie en aan dat groepje werd ook één zesjarige hengst toegevoegd voor de huldiging. Onder de premiehengsten was ook de door YMM van de Maasacker gefokte Proud James (Jameson RS2 x Johnson).

Fokkerijleider Karina Christiansen gaf elke individuele hengst, ook de niet-gekeurde, een exterieurbeschrijving, waarbij zeven van de driejarige hengsten werden uitgenodigd voor de primering.

Premiehengsten

137 Dubonnet (v. Hesselhøj Donkey Boy/ Wilkens), gefokt door Knud Lambek Kristensen en in eigendom van Equi Stallion ApS v/Kristin G. Andresen

143 For Royalty (v. For Romance I/ Franziskus), gefokt door Berthold Schoemaker, Duitsland en eigendom van Helgstrand Dressage

150 Baunehøjens Jackson (v. Jovian/ Sezuan), gefokt door Stald Baunehøj en eigendom van Helgstrand dressage & Søren Grønborg

156 Straight Horse Leonardo (Lord Europe/ De Niro), gefokt door Straight Horse ApS en eigendom van Helgstrand dressage & Straight Horse ApS

157 Solution Unik (v. Revolution/ Don Juan De Hus), gefokt en eigendom van Stutteri Unik ApS

160 Stay Cool (v. Secret/ Don Darius), gefokt door Johann & Dorothea Schröder, Duitsland en eigendom van Helgstrand dressuur & Søren Grønborg

173 Proud James by Jameson RS2/ Johnson, gefokt door YMM van Maasacker, Holland en eigendom van Helgstrand Dressage ApS

191 Hesselhøj Double Up (v. Hessel Donkey Boy/ Tailormade Lancelot), gefokt en eigendom van Hesselhoej ApS

Goedgekeurde hengsten

130 Blue Hors Bonfilio (v. Bon Courage/ Fürst Romancier), gefokt door ZG Geldmeier, Duitsland en in eigendom van Blue Hors ApS

131 Atterupgaards Bernachi (v.Bon Courage/ Caprimond EH), gefokt en in eigendom van Atterupgaard

133 Bueno SL (v. Bonds/ Foundation), gefokt door Stefanie Löhmann, Duitsland en eigendom van Kristin Andresen

140 Feel Good (v. Felissimo/ Rockwell), gefokt door Marion Nordhoff en in eigendom van Helgstrand Dressage

141 Søbakkehus First Mover (v. Blue Hors Fifty Cent/ Sir Donnerhall I), gefokt en eigendom van Agnete Holmsted

147 Parero (v. Glock’s Toto JR./ Negro), fokker T. Bergmans, Holland en in eigendom van Helgstrand Dressage

148 Galaxico (v. Grand Galaxy Win/ Samarant), gefokt door Willem Klausing GbR, Duitsland en eigendom van Helgstrand Dressage

151 Javani (v. Jovian/ Blue Hors Zack), gefokt door Lena en Rasmus Dalsgaard en in eigendom van Helgstrand Dressage & Elahe Ramazani

152 Just Diamond (v. Jovian/ Diamond Hit), gefokt door SR Holtwiesche GbR, Duitsland en eigendom van Helgstrand Dressage & SR Holtwiesche GbR

159 Spectre (v. San Amour/ Fürst Heinrich), gefokt door Anke Schulze Henne, Duitsland en in eigendom van Helgstrand Dressage

165 Valuable (v. Valverde/ Sezuan), gefokt door Lena en Rasmus Dalsgaard en eigendom van Vicky Lavoie, Canada

166 Valverdos (v. Valverde/ Desperados), fokker ZG Schmidt Judith & Sönke Schmidt, Duitsland en in eigendom van Helgstrand Dressage

168 Viva Vegas (v. Viva Gold/ Rock Forever I), gefokt door ZG Bürgers Anette en Simon Bürgers, Duitsland en eigendom van Helgstrand Dressage ApS

169 Venturini (v. Vivino/ Royal Classic), fokker Arndt Schwierking, Duitsland en eigendom van Helgstrand Dressage

170 Blue Hors Zoltan (v. Blue Hors Zackerey/ Floriscount), gefokt door Friedel Cordes, Duitsland en eigendom van Blue Hors ApS (heeft de 1-daagse test nog niet doorstaan)

Bron: Ridehesten