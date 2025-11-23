Alle acht springhengsten geslaagd voor Deense 20-dagentest met Jupiter DWB als winnaar

In het Tørring Ruitercentrum hebben alle acht springhengsten hun Deense 20-dagentest succesvol afgerond. Jupiter DWB (v. Jewel Ask Z) kwam hierin als winnaar uit de bus met 890 punten, gevolgd door Halligo Z (v. Halifax van het Kluizebos) met 852 punten. Alle hengsten zijn nu klaar voor hun definitieve goedkeuring in Herning.
vervallen getest 2023 eendaagse coöperatie manier krijgen komen worden rijdbaarheid, de temperament. voor doorverwijzing doorgevoerd Zo het de en na dressuurhengsten ze deklicentie heeft DWB beoordeeld spring- Sinds te voor is een het jaar. een op wat aantal volstaat veranderingen de bevonden, betreft springhengsten hengsten één positief onder worden. en test, waarop Wanneer ze een en worden driejarige jonge waarbij zadel verrichtingstest
kan hun vierjarige het leeftijd getoond onder najaar eigen vervolgens op een zak, ruiter op goedgekeurd jaar kan dat Als deklicentie zij Als van In het op jaar springen. op basis test hengst moeten worden. 20-daagse staat worden. daarvan twee een een definitief vijfjarige hij programma. met parcoursen de hoofdkeuring wordt Op verlengt er hun testuitslag de goede
Uitslag
volgende nu klaar hengsten goedkeuring in Herning: De voor zijn hun definitieve
- Z) 890,0 – (v. Jupiter DWB Ask Jewel
- Kluizebos) Halifax van Halligo het 852,0 – (v. Z
- Unforgetable S) – Unstoppable Bøgegårdens (v. 845,5
- 820,0 (v. Convalmore – Conthargos)
- Jewel – Belle Jouet 807,5 Époque Z) Ask (v.
- Baloutaire (v. – d’Or 804,5 PS) Balou
- Luchetto-H – d’Eclipse) 804,0 (v. Luigi
- Sem) Mosgaards Chucky (v. 800,0 – Casall
Ridehesten/ Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.