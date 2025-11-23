Alle acht springhengsten geslaagd voor Deense 20-dagentest met Jupiter DWB als winnaar

vervallen getest 2023 eendaagse coöperatie manier krijgen komen worden rijdbaarheid, de temperament. voor doorverwijzing doorgevoerd Zo het de en na dressuurhengsten ze deklicentie heeft DWB beoordeeld spring- Sinds te voor is een het jaar. een op wat aantal volstaat veranderingen de bevonden, betreft springhengsten hengsten één positief onder worden. en test, waarop Wanneer ze een en worden driejarige jonge waarbij zadel verrichtingstest

kan hun vierjarige het leeftijd getoond onder najaar eigen vervolgens op een zak, ruiter op goedgekeurd jaar kan dat Als deklicentie zij Als van In het op jaar springen. op basis test hengst moeten worden. 20-daagse staat worden. daarvan twee een een definitief vijfjarige hij programma. met parcoursen de hoofdkeuring wordt Op verlengt er hun testuitslag de goede

Uitslag

volgende nu klaar hengsten goedkeuring in Herning: De voor zijn hun definitieve

Z) 890,0 – (v. Jupiter DWB Ask Jewel Kluizebos) Halifax van Halligo het 852,0 – (v. Z Unforgetable S) – Unstoppable Bøgegårdens (v. 845,5 820,0 (v. Convalmore – Conthargos) Jewel – Belle Jouet 807,5 Époque Z) Ask (v. Baloutaire (v. – d’Or 804,5 PS) Balou Luchetto-H – d’Eclipse) 804,0 (v. Luigi Sem) Mosgaards Chucky (v. 800,0 – Casall

Ridehesten/ Bron: Horses.nl