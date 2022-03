Be Sure kampioen op de Deense hengstenkeuring

In Denemarken worden driejarige hengsten op de keuring voor één jaar. Vervolgens moeten ze in het najaar hun 35-dagentest lopen en worden ze op vierjarige leeftijd nogmaals beoordeeld op de hengstenkeuring en dan wordt er ook een kampioen uitgeroepen. Dit jaar was die kampioenstitel voor Be Sure (Benicio x Scuderia), die als tweejarige voor 380.000 euro door Helgstrand werd aangeschaft op de Hannoveraanse keuring.

Hij kwam met een totaal van 868 punten uit de Deense 35-dagentest en werd daarmee derde achter For Real en Vitalos. In totaal werden veertien hengsten defitinief goedgekeurd op de Deense hengstenkeuring, daaronder ook de KWPN-goedgekeurde en niet in Denemarken geteste hengsten Blue Hors Monte Carlo TC (Dream Boy x United) en My Blue Hors Santiano (Sezuan x Romanov).

De prijs voor de beste Deens gefokte hengst was voor Hesselhoj Donkey Boss (Hesselhoj Donkey Boy x Blue Hors Zack).

Alle definitief goedgekeurde hengsten

Bron: Horses.nl