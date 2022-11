Blue Hors St. Schufro elitehengst bij het DWB

De Hannoveraanse hengst Blue Hors St. Schufro (St. Moritz jr x Blue Hors Don Schufro) heeft van het Deense stamboek het predicaat elitehengst gekregen. St. Schufro maakte onder Nanna Skodborg Merrald dit jaar indrukwekkend zijn debuut op het wereldtoneel met twee keer scores boven de 80% in de kür (Nations Cup Falsterbo en Wereldbeker Vilhemsborg).

Maar ook als fokhengst maakt Blue Hors St. Schufro, die in zijn eerste jaren ook behoorlijk wat merries heeft gehad, indruk. Hij is onder andere de vader van de Wereldkampioen Lyngbjergs St. Paris en Skyline to B, die onlangs in Zweden kampioen werd in de Breeders Trophy.

“Na de eerste jaren zijn de dekcijfers op een lager niveau gestabiliseerd. Nu blijkt de nafok van St. Schufro zeer rittig en functioneel onder het zadel te zijn en we zien dat zijn populariteit ook weer toeneemt”, aldus het Deense stamboek in een persbericht.

Bron: DWB