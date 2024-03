Blue Hors Zack neemt afscheid van het publiek

Op de DWB Hengstenkeuring nam de door Bas Wilschut gefokte Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz) afscheid van het publiek. Nanna Skodborg Merrald reed de inmiddels twintigjarige hengst voor de laatste keer de ring binnen en in het bijzijn van Esben en Susanne Møller, voormalig ruiter Daniel Bachmann Andersen en Blue Hors-fokkerijleider Martin Klavsen reikte prinses Benedikte de HRH Princess Benedikte’s Perpetuel Prize aan eigenaar Kjeld Kirk Kristiansen uit.

Er zijn niet veel hengsten die in zowel de sport als de fokkerij presteren, maar Blue Hors Zack heeft op geen van beide fronten teleurgesteld. De hengst beleefde met Daniel Bachmann Andersen in het zadel een succesvolle carrière. In het voorjaar van 2017 debuteerde de combinatie in de internationale Grand Prix. Het jaar daarop werden ze zevende in de Wereldbekerfinale in 2018, een jaar later werden ze vierde in de finale in Gothenburg. Eén van de andere hoogtepunten is de Wereldbekerkwalificatie op Indoor Brabant in 2019. Op zijn geboortegrond liep de hengst naar de overwinning in de Kür en liet daarbij de Duitse top achter zich.

Van Olympische Spelen naar PR

In 2021 vervolgde Zack zijn ’tweede’ carrière onder het zadel van Nanna Skodborg Merrald. De hengst liep dat jaar, op zeventienjarige leeftijd, de Olympische Spelen in Rio de Janeiro en werd daar individueel elfde in de Kür op muziek. In 2022 liep hij de Wereldkampioenschappen in Herning, waar hij voor thuispubliek een belangrijke bijdrage leverde voor het teamgoud. In 2023 reed Merrald de toen negentienjarige Zack op een drietal Wereldbekerwedstrijden, waarbij hij op Jumping Amsterdam de hoogste score uit zijn carrière neerzette: 85,220%. Zijn laatste wedstrijd liep hij afgelopen oktober in Herning, daar werd hij met 82,820% tweede in de Kür.

Daniel Bachmann-Andersen met Blue Hors Zack Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

