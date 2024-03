Ci Ci Senjor Ask is DWB Hengst van het Jaar

De Cassini I-zoon Ci Ci Senjor Ask is op de DWB Hengstenkeuring in Herning gehuldigd als Hengst van het Jaar. De Holsteins-gefokte hengst sprong met zowel Søren als Karen Mølller Rohde in de internationale sport en heeft uit relatief weinig dekkingen inmiddels een flink aantal (rond de veertig) nakomelingen in de internationale sport lopen.