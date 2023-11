Deens stamboek volgt voorbeeld sportbond niet: geen afstand van Helgstrand

Waar de Deense paardensportbond DRF en de Deense instructeursbond (DR-IF) de banden met Helgstrand (voorlopig) hebben doorgesneden, doet het Deense stamboek DWB dat niet. In een verklaring van voorzitter Jan Pedersen wordt gesproken over 'sterk distantiëren van de door TV2 getoonde trainingsmethoden', maar daar blijft het bij.

Jan Pedersen, die al jarenlang voorzitter is van het Deense stamboek en zich eerder ook al weigerde uit te spreken over de frauduleuze praktijken van Helgstrand Dressage (waar DWB-fokkers en notabene hijzelf door benadeeld werd), laat namens het Deense stamboek DWB optekenen:

‘Dansk Varmblod distantieert zich scherp van het soort training van paarden die werd gedocumenteerd in de twee Operation X-uitzendingen over Helgstrand Dressage. Dansk Varmblod is actief betrokken bij het bevorderen van correct en respectvol rijden en presenteren van merries en hengsten op fokkerijevenementen. Paardenwelzijn staat centraal bij het Deens Warmbloed.‘

Maar het blijft bij distantiëren op papier. In de praktijk verandert er niets: ‘Dansk Varmblod zal de zaak uiteraard op de voet volgen. Helgstrand Dressage heeft blijkbaar de intentie om hun trainingsmethoden en de cultuur op stal te veranderen, zoals ze verklaarden in het persbericht naar aanleiding van de publicatie van de twee uitzendingen op TV2 Play. Dat juichen wij uiteraard toe.’

Lees het hele statement hier

Lees ook:

Bron: DWB