Deense hengstenkeuring 2019: alle voorbrengers verplicht een helmpje op

In Zweden was het al langer verplicht en op de Deense hengstenkeuring gebruikelijk, maar de helft van de voorbrengers had nog geen veiligheidshelm op bij het presenteren van de hengsten. Nu moet iedereen er aan geloven: met ingang van de komende editie van de DWB-keuring wordt de helm verplicht. Alle voorbrengers en aanjagers moeten een helm op in de baan bij het voorbrengen van de hengsten.