DWB heeft een nieuwe dressuurcommissie: Jens Søgaard, Karsten Pedersen en Rune Willum toegetreden

Na het plotselinge ontslag van DWB-fokkerijleider Karina Christiansen dit voorjaar vertrokken drie leden van de DWB-dressuurcommissie in haar kielzog en bestond de hengstenkeuringscommissie dressuur nog maar uit één persoon. Inmiddels heeft het Deense stamboek vervanging gevonden: Jens Søgaard, Karsten Pedersen en Rune Willum nemen zitting in de commissie.

De Deense stamboekrel had volgens insiders te maken met de hengst Movie Star, het stamboek zelf ontkende dat. Hoe het ook zij: de oude commissie is (met uitzondering van Vicky Nortvig) compleet verdwenen en er zit nu een nieuwe commissie.

Quote

Het Deense stamboek begint het persbericht over de nieuwe bezetting van de dressuurcommissie met een quote van Alexander Graham Bell: ‘Soms staren we zo lang naar een deur die zich sluit dat we te laat zien dat er ook een open is.‘

Kundige commissie

Het stamboek zegt over de wisseling van de wacht: Het vetrek van de commissieleden heeft natuurlijk tot bezorgdheid geleid bij de leden, maar het incident heeft ook nieuwe kansen geboden. Na een constructieve dialoog met erkende vakmensen zijn we erin geslaagd om met visionaire en ervaren mensen een bijzonder interessant fokkerijmanagement voor de dressuur samen te stellen.

Vicky Nortvig, de enige overgeblevene van het vorige fokkerijmanagement, krijgt nu gezelschap van Jens Søgaard (al meer dan 30 jaar fokker en zeer gerespecteerd keurmeester bij het stamboek), ruiter Karsten Petersen (25 jaar bij Blue Hors als ruiter / trainer en opleider jonge hengsten) en amazone Rune Willum (Grand Prix-ruiter en trainer, testruiter).

Verheugd

Jan Pedersen, voorzitter van Dansk Varmblod, is verheugd met de samenstelling van de nieuwe commissie dressuur: “We hebben een dressuurcommissie samengesteld die kundig en vooruitziend is. Mensen met een grote passie voor de fokkerij en de sport, die bovendien zeer gerespecteerd worden om hun professionele kwalificaties en persoonlijke integriteit. Ik ben heel blij dat we hier in het land mensen hebben met zo’n hoge mate van professionaliteit. Ze kunnen helpen de voortdurende positieve ontwikkeling van Deense Warmbloed-dressuurpaarden te versterken, waarvoor we bekend en erkend worden binnen en buiten de landsgrenzen.”

Vertrokken Johnny Sørensen weer terug als adviseur

Het DWB meldt bovendien dat het vertrokken commissielid Johnny Sørensen terugkomt als adviseur: Verheugend is ook dat dierenarts en oud-woordvoerder van de dressuurcommissie Johnny Sørensen bereid is zich zowel als keurmeester als sparringpartner voor de nieuwe commissie beschikbaar te stellen als adviseur om de continuïteit in het fokplan te waarborgen.

Nieuwe commissieleden

De nieuwe commissieleden worden als volgt geciteerd. Jens Søgaard zegt: “De taak zelf is erg interessant. Ik ben al eerder gevraagd om lid te worden van de commissie, maar ik dacht niet dat ik daar echt de tijd voor had. Aan de andere kant van de jurytafel staan, de hengstenkeuring volgen, de eerste jaargangen veulens zien, het is allemaal interessant. Het is absoluut niet te geloven wat er de afgelopen 30 jaar met de Deense dressuurfokkerij is gebeurd. En ik kijk er naar uit om de fokkerij verder in goede banen te blijven leiden.”

Karsten Petersen zegt: “Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan. Ik hoop dat we in het belang van de fokkers vlot kunnen starten. Daar gaat het in de eerste plaats om en dan kunnen we het zelf gaan vormgeven. Ik kijk er naar uit om naar de selectielocaties te gaan en de fokker te ontmoeten. En dan hoop ik dat we meer mensen aan de slag krijgen als juryleden in de vereniging.”

Rune Willum zegt : “Ik kijk erg uit naar de taak. Ik ben als testruiter bij de hengstenkeuring betrokken geweest en dat ik nu op die weg verder kan in de fokkerij, spreekt me erg aan. Ik ben erg blij dat ik gevraagd ben. We hebben keer op keer laten zien dat we enkele van de beste paarden ter wereld hebben, en dat maakt het ook spannend om erbij betrokken te zijn. De taak is anders dan testruiter zijn, dus daar moet ik gewoon aan wennen, maar ik heb er zin in.”

Noodzaak fokkerijleider

Het is de bedoeling dat de opgedane ervaring in de komende zes maanden wordt gebruikt om de noodzaak bloot te leggen van academische, professionele adviesondersteuning en, indien nodig, om een ​​nauwkeurig profiel op te stellen van een toekomstige fokkerijleider. Het is dus mogelijk dat het stamboek verder gaat zonder fokkerijleider.

Bron: DWB