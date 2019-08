DWB huldigt vier veulenkampioenen

Op de Elite Show van het Deens Warmbloedpaarden stamboek (DWB) in Vilhelmsborg stond zaterdagmiddag het nationale veulenkampioenschap op het programma. Grand Galaxy Win en Franklin leverden de kampioenen in de richting dressuur, die beiden uit een moeder van Blue Hors Don Romantic gefokt werden. Bij de springveulens waren het nakomelingen van Clarimo en Action Man ASK , die het kampioenslint kregen omgehangen.

In de springrichting was de titel bij de merrieveulens voor Clarima (Clarimo x Camargue), die volgens de jury opviel vanwege haar soepele en krachtige galop. Bij de hengstveulens was het Ain’t He Special S (Action Man Ask x Cassini I), die het kampioenslint kreeg omgehangen. Zijn moeder, Coco Chanell S heeft een aantal jaar bovenaan gestaan in de DWB-ranking voor springmerries en is ook de moeder van de bij het DWB-goedgekeurde hengst Unforgetable S (v. Untouchable).

Dressuurveulens

In de dressuurrichting was de titel bij de merrieveulens voor de lichtvoetige Vilard’s Frina (Franklin x Blue Hors Don Romantic). Zij komt uit dezelfde moederlijn als de goedgekeurde kampioenshengst Global Player (v. Grand Galaxy Win).

Bij de springveulens was het kampioenslint voor Grand Quest-Bell (Grand Galaxy Win x Blue Hors Don Romantic). Dit grote en goed bewegende hengstveulen is een volle broer van de premiehengst Giovanni Bell, die afgelopen voorjaar werd goedgekeurd bij het DWB.

Bron: Persbericht/Horses.nl