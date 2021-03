DWB keurt vijf Nederlandse hengsten via thuiskeuring

Het DWB heeft via thuiskeuringen op vier verschillende locaties - de hoofdkeuring in Vilhelmsborg werd afgelast in verband met de hevige rhino-uitbraak - 20 hengsten goedgekeurd. Daaronder ook vier in Nederland gefokte hengsten: Emeralds Boy Ask Z (v. Emerald), Navarro SL (v. Etoulon VDL), Hallas Ask (v. Harley VDL) en de reeds in Westfalen goedgekeurde Narciso Blue (v. Zirocco Blue VDL). De vijfde 'Nederlandse' hengst is de door in Denemarken woonachtige Laura van der Meer gefokte Napoleon (v. Up to Date).

Napoleon is gefokt uit de merrie Gumosa, een halfzus van de Zangersheide-goedgekeurde hengst Cosun, die acteert op internationaal GP-niveau. Daarnaast leverde haar moeder Umosa ook de KWPN-aangewezen en Zangersheide-goedgekeurde Manden I Sonderbygaard. Napoleon is nog steeds in eigendom van zijn fokker.

Dubbel succes voor Stutteri Ask

Zowel de Zangersheide-gefokte Emeralds Boy Ask Z van fokker Will Schellekens als de KWPN-gefokte Hallas Ask van fokker A.J.A. van der Hoff werden op de keuring voorgesteld door Stutteri Ask. De Deense stoeterij kreeg daarnaast ook nog Quando Ask (v. Quarz Ask) goedgekeurd.

Navarro SL

Navarro SL van fokker A.P. Schreuder-Lebbink werd als veulen via de KWPN online Auction verkocht naar Denemarken. De halfbroer van onder andere het internationale springpaard Skyliner (v. Wittinger VDL) werd op de thuiskeuring voorgesteld door Almind Horseware ApS.

Narciso Blue

De vierde Nederlands-gefokte hengst is Narciso Blue van fokker C. de Dreu. Hij komt uit dezelfde moeder als de voorheen bij het KWPN goedgekeurde hengst Loretto VDL (v. Cohinoor VDL). Narciso Blue van Stald Lux verdiende afgelopen najaar al zijn dekbrevet in Westfalen.

Bovengemiddelde kwaliteit

De springcommissie, bestaande uit Signe Wiese, Bo K. Møller en Johnny Hansen en fokkerijadviseur Karina Christiansen, kregen op hun tour 28 hengsten te zien. Daarvan werden er maar liefst 20 goedgekeurd. Volgens Hansen kreeg de commissie in lange tijd niet zoveel goede driejarige springhengsten te zien.

Voordeel van de twijfel

“We hebben veel hengsten goedgekeurd en in van geval van twijfel, kregen de hengsten het voordeel van de twijfel. Ze krijgen dan kans om zich in de verrichtingstest te bewijzen. Anderzijds hebben we wel vaak meer premiehengsten gehad, dit jaar hebben we er slechts twee aangewezen. Dat zegt niets over de kwaliteit van de collectie, maar geeft simpelweg aan dat deze twee hengsten uitzonderlijk goed zijn.”

Premiehengsten

De eerste premiehengst is Avator Lox DWB (Action Man Ask Z x Ci Ci Senjor Ask). De tweede premiehengst is Genesis P (Bøgegårdens Gladiala x Cassini II). “We hebben de prachtige en grootramige Avator Lox, die overtuigde met zijn kwaliteiten en type en Genesis P. Laatstgenoemde komt uit een prestatiestam en overtuigde eveneens met zijn superieure kwaliteiten”, aldus Hansen.

Bron: Horses.nl/Ridehesten