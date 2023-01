DWB laat dressuurhengsten op HK voorrijden, test jaar later

Er komen bij het DWB een hoop veranderingen aan wat betreft de manier waarop jonge spring- en dressuurhengsten na goedkeuring getest worden. Zo vervalt de verplichte 10-daagse karaktertest en moeten de dressuurhengsten in plaats daarvan onder de eigen ruiter op de keuring getoond worden. Springhengsten hoeven op driejarige leeftijd helemaal niet meer getest te worden, zij moeten op vierjarige leeftijd een 20-dagentest lopen. Deze veranderingen gelden al vanaf dit jaar.

Dressuurhengsten die een uitnodiging voor de hoofdkeuring op zak hebben, worden geacht om op de woensdag voor de keuring voorgereden te worden door hun eigen ruiter. Indien de hengstenkeuringscommissie geen opmerkingen heeft over de rijdbaarheid en de hengst op de zondag goedgekeurd wordt, krijgt hij een deklicentie voor een periode van één jaar. Hengsten die er nog niet aan toe zijn om al op de keuring voorgereden te worden, moeten op de nakeuring in april voor de commissie verschijnen. Voor de dressuurhengsten is er aan het einde van het jaar dat ze drie worden, nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de 35-dagentest.

Grote veranderingen bij springhengsten

Bij de springhengsten vinden de grootste veranderingen plaats. Het DWB is van mening dat springen onder de ruiter meer van jonge hengsten vergt dan alleen het tonen van de basisgangen en daarom komt de verrichtingstest voor driejarige springhengsten in zijn geheel te vervallen. Als de op driejarige leeftijd goedgekeurde hengsten een jaar later weer op de hoofdkeuring verschijnen, moeten zij onder hun eigen ruiter twee parcoursen springen. Op basis daarvan kan hun deklicentie een jaar verlengt worden. In het najaar van dat jaar staat er een 20-daagse test voor en op het programma. Als de hengst vervolgens op vijfjarige leeftijd op de hoofdkeuring wordt getoond met een goede testuitslag op zak, kan hij definitief goedgekeurd worden.

Bron: ZibraSport Equest