DWB-nakeuring: Halligo Z doorloopt eendaagse test, Stay Cool definitief goedgekeurd

In totaal werden er gisteren in Vilhemsborg vier hengsten (één springhengst en drie dressuurhengsten) aangeboden in de nakeuring van het DWB. Daaronder ook de door H. van Montfort gefokte springhengst Halligo Z (v.Halifax van het Kluizebos), die in maart zijn goedkeuring ontving. Hij doorliep nu zijn eendaagse test met gemak, waardoor hij zijn deklicentie voor een periode van één jaar op zak heeft.

Sinds vorig jaar heeft het DWB een aantal veranderingen doorgevoerd wat betreft de manier waarop jonge spring- en dressuurhengsten na goedkeuring getest worden. Zo is de verrichtingstest voor driejarige springhengsten komen te vervallen en volstaat een eendaagse test, waarbij de hengsten onder het zadel worden beoordeeld op rijdbaarheid, coöperatie en temperament. Wanneer ze positief worden bevonden, krijgen ze een deklicentie voor één jaar. Als vierjarige moeten zij onder hun eigen ruiter twee parcoursen springen. Op basis daarvan kan hun deklicentie een jaar verlengt worden. In het najaar van dat jaar staat er een 20-daagse test op het programma. Als de hengst vervolgens op vijfjarige leeftijd op de hoofdkeuring wordt getoond met een goede testuitslag op zak, kan hij definitief goedgekeurd worden.

Dressuur

Bij de dressuurhengsten verscheen de door Nedergaard Dressage Iron King (v.Iron) in de baan, maar de hengst kreeg geen verdere doorgang. De vierjarige Secret-zoon Stay Cool, die vorig jaar werd gekroond tot premiehengst, slaagde in het najaar met 814 punten voor zijn 35-dagentest in Tørring en ontving nu zijn definitieve goedkeuring. Daarnaast werd de hengst Escamour (v.Escamillo) aan de jury voorgesteld. Deze hengst heeft zijn deklicentie voor de periode van één jaar binnen en mag in het najaar deelnemen aan de 35-dagentest. De twee laatste genoemde hengsten zijn in eigendom van Helgstrand Dressage.

Bron: Horses.nl/ Ridehesten